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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını hatırlatmak isterim" - ANKARA
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