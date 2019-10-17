Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz. Gerek oradaki mevcudiyetimiz, gerek istihbari kaynaklarımız ile birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğu, diğer bölgelerle ilgili olarak Rusya ile görüşeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'ye ziyarette bulunacağını hatırlattı. Çavuşoğlu, "Bizim amacımız nedir, 20 mil yani, 32 kilometre derinlikte ve Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar, 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Bu bizim güvenliğimiz açımızdan da önemli" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması, sadece elindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var" ifadelerini kullandı.



"Harekatın amacı ne, buradan teröristlerin temizlenmesi"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımlarla ilgili sorulan soruya ise şu cevabı verdi:



"(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak. 120 saatlik süreden sonra teröristler buradan çekilirse ve bu şartlar yerine gelirse biz harekatı durduracağız. Harekatın amacı ne, buradan teröristlerin temizlenmesi. Bu gerçekleştiği andan itibaren de şu andaki mevcut yaptırımlar da ortadan kaldırılacak."



Suriyeli sığınmacılar



Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli sığınmacılar dönüşüne ilişkin bir takvim olup olmadığı ile sorulan soruya ise çalışmaların aşama aşama yapılabileceğini kaydederek, "İlk etapta 1 milyon, daha sonraki aşamada da 2 milyon insanın kendi evlerine dönmesi ve dönerken de onlara gerekli desteğin verilmesi bizim planımız" şeklinde cevap verdi.



Münbiç ve Kobani



Münbiç ve Kobani bölgeleriyle ilgili Rusya'nın tutumuna ilişkin sorulan soru üzerine Çavuşoğlu, "Rusya'nın girip girmemesi, ABD'nin garantisinde olan bir şey değil. Zaten onlar başından beri bize, 'biz çekilirsek onlar gelir' diyordu. Biz de zaten Ruslarla değişik boyutlarda anlaşsak da anlaşmasak da uzun zamandır çalışıyoruz" dedi.



Kobani ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz ya da bir şey yapmayacağız gibi bir şey konuşulmadı" diyerek, "Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı" ifadesini de kullandı.



Mektup ve mektubun üslubu



ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektuba ilişkin açıklama da yapan Bakan Çavuşoğlu, "Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik. İkincisi, bizim herhangi bir teröristle müzakereye girmeyeceğimizi sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir" dedi.



Mektubun üslubu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Çavuşoğlu, "Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da. Hiçbir devlet yöneticimizin bu güne kadar böyle bir seviyeye indiğini hiçbir zaman görmedik. Dolayısıyla, seviye ile ilgili en iyi cevabı da Amerikan Halkı vermektedir" şeklinde konuştu.



"Ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz"



Bakan Çavuşoğlu, "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz. Gerek oradaki mevcudiyetimiz, gerek istihbari kaynaklarımız ile birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız" ifadelerini de kullandı. - ANKARA