Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç...

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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