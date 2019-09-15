Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir"
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir"
HDP'den 4 maddelik "Kara Propaganda" açıklaması Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap Ahmet Davutoğlu'ndan sonra AK Parti'de istifalar: Eski milletvekilleri ve il başkanları da partiden ayrıldı İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan afiş Çankaya'dan kaldırıldı