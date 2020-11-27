Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve ??Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine ?? Abba Siddick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.