Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer
Dışişleri, İşbirliği, Afrika
Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
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