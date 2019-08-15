Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan...

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Nijer, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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