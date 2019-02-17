Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nöbet Dizisinin Setini Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nöbet Dizisinin Setini Ziyaret Etti

1 saat önce

- Dizi ekibinden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Necati Şaşmaz ile sohbeti Bakan Çavuşoğlu'nun dizide oynayan oyuncular ile fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nöbet dizisinin setini ziyaret etti.

- Dizi ekibinden detay
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Necati Şaşmaz ile sohbeti
Bakan Çavuşoğlu'nun dizide oynayan oyuncular ile fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nöbet dizisinin setini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:05 Kaynak: AA

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