Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nöbet Dizisinin Setini Ziyaret Etti
1 saat önce
- Dizi ekibinden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Necati Şaşmaz ile sohbeti Bakan Çavuşoğlu'nun dizide oynayan oyuncular ile fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nöbet dizisinin setini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:05 Kaynak: AA
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