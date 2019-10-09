Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Cezayir temasları
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Cezayir temasları

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Cezayir temasları, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü. Çavuşoğlu ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile bir heyetlerarası görüşme de gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle birlikte Cezayir'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü . Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili işbirliği, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, CEZAYİRLİ MEVKİDAŞI İLE HEYETLERARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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