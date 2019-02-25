Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Diplomasi Trafiği
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:54 Kaynak: AA
Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi
Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir
Ünlü Oyuncu, 12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Etti!