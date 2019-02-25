Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Diplomasi Trafiği

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:54 Kaynak: AA

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