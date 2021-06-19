Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda İran, Venezuela ve Madagaskar Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar Twitter adresi üzerinden paylaştı. - ANTALYA