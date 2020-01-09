Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta "gerginliği azaltma" diplomasisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta 'gerginliği azaltma' diplomasisi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta "gerginliği azaltma" diplomasisi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "gerginliği azaltma diplomasisi" kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "gerginliği azaltma diplomasisi" kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih ve Çavuşoğlu, başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ortak meseleleri ele aldı.

Salih görüşme sırasında, "Irak'ın bölge ülkelerine saldırmak için bir üs olarak kullanılmaması, vekalet savaşı fikrinin reddedilmesi, Irak ve bölgenin çatışmalardan uzak tutulması için daha çok iş birliği ve dayanışmaya" vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, sorunların çözümü, gerginliğin azaltılması, bölge halkının güvenlik ve istikrarı için tüm tarafların çabalarının birleştirilmesinin önemine de değindi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin, Irak'ın egemenliği ve istikrarını her zaman desteklediğini belirterek, mevcut gerginliğin azaltılması için çözüm yöntemi olarak diyaloğa başvurulmasının önemini vurguladı.

Çavuşoğlu-Irak Başbakanı Abdulmehdi görüşmesi

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu-Abdulmehdi görüşmesinde Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği ve ABD ile İran arasındaki gerginlik ele alındı.

Görüşmede Başbakan Abdulmehdi, Türkiye ile ikili ilişkiler ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdulmehdi, bölgenin güvenliğinin ve çıkarlarının korunmasının tüm bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Irak hükümetinin komşu ülkelerle ülkenin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacak şekilde dengeli ilişkiler kurma konusundaki tutumuna ve politikasına bağlı kalacağını aktaran Abdulmehdi, barış ve uzlaşının sağlanmasının herkesin çıkarına olduğuna işaret etti.

- Çavuşoğlu- Meclis Başkanı Halbusi görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüştü.

Irak Meclis Başkanlığı Konutu'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Berhem Salih, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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