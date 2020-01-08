Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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