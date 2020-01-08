Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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