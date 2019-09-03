Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü

9 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması -İkilinin poz vermesi -Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması

-İkilinin poz vermesi

-Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:15 Kaynak: AA
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