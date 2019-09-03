Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü
9 saat önce
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması -İkilinin poz vermesi -Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:15 Kaynak: AA
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması
-İkilinin poz vermesi
-Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.
Yunan Bakan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına tepki Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi