- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi- Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve...
30 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanları ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi
Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanları ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'la bir araya geldi.
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