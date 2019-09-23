Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları

1 saat önce

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları, System.String[]

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu, BM binasında bazı mevkidaşıyla görüştü ve yan etkinliklere katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerde, görüş alışverişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle kurulan İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki Müslüman toplumun karşılaştığı İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." mesajını verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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