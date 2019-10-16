Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...

35 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı
Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz Son dakika: Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]