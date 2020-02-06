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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:47 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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