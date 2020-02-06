Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:47 Kaynak: AA
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