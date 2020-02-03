Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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