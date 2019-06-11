Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortaköy'de esnaf ziyaretinde bulundu
3 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun turistlerle sohbeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun esnafla sohbeti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:37 Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım,"Miting olacak mı" sorusuna yanıt verdi
İstanbul seçimlerinde kullanılacak oy pusulası belli oldu
İstanbul'un tarihi simgeleri Milli Takıma destek için kırmızı-beyaza büründü
Binali Yıldırım'dan "Ortak yayında soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına yalanlama