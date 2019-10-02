Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ötekileştirici ve dışlayıcı söylemler, ırkçı saldırılara ortam...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ötekileştirici ve dışlayıcı söylemler, ırkçı saldırılara ortam...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı..

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ötekileştirici ve dışlayıcı söylemler, ırkçı saldırılara ortam...

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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