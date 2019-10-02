Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ötekileştirici ve dışlayıcı söylemler, ırkçı saldırılara ortam...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı..
Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi