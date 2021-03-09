ÇAvuşoğlu ile Mirziyoyev bir araya geldi - Son Dakika

ÇAvuşoğlu ile Mirziyoyev bir araya geldi
09.03.2021 16:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev resmi işlemler adına görüşme gerçekleştirdi.
Resmi temasları kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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