ÇAvuşoğlu ile Mirziyoyev bir araya geldi - Son Dakika

Resmi temasları kapsamında Özbekistan 'ın başkenti Taşkent 'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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