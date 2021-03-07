Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

07.03.2021 16:43
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türklerin ata yurdu olduğunu belirterek, "Burada tarihi ve kültürel miraslar var, İslam diniyle ilgili çok önemli medreseler var. Alimlerin yurdudur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türklerin ata yurdu olduğunu belirterek, "Burada tarihi ve kültürel miraslar var, İslam diniyle ilgili çok önemli medreseler var. Alimlerin yurdudur. İnşallah şu pandemiden sonra daha fazla uçuş sağlayacağız. Mutlaka gelin buraları görün." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özbekistan ziyareti kapsamında kültüler ve tarihi mirasları görme imkanı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Hive, Buhara ve Semerkant kentlerinde birçok tarihi mekanı ziyaret ettiğini anımsattı.

Ziyaret ettikleri tarihi şehirlerin güzelliklerini, medeniyetini ve kültürünü tanıtmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle son zamanlarda Türkiye'den Semerkant ve Buhara olmak üzere Özbekistan'ın farklı şehirlerini ziyaret eden Türk sayısı hızlı bir şekilde arttı. Pandemiden sonra daha da fazla artacağını düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Semerkant'a Türkiye'den doğrudan uçuş olduğunu, Buhara'ya da yakında başlayabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, başkonsolosluğu açarak Özbekistan'la ilişkileri geliştirirken sadece başkentte değil farklı şehirlerinde de misyonlar olmasını ve Türk vatandaşlarıyla Özbek halkına hizmet sunmak istediklerini ifade etti.

İkili ilişkilerin kısa zamanda çok büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, " Taşkent'teki görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alacağımız gibi bölgesel konuları da ele alacağız. Bir taraftan Türk Konseyi var bir taraftan Afganistan var ve bu bölgenin istikrarı ve gelişmeler var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Özbekistan'la ilişkilerin stratejik düzeye çıkarıldığını anımsatarak, yarınki görüşmede aynı zamanda zirve hazırlığının da yapılacağını söyledi.

"Mutlaka gelin buraları görün"

Daha sonra Semerkant'ta Registan Meydanı'nda bulunan medreseleri ziyareti sırasında Özbek basınına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, burada çok önemli medreseler bulunduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Özellikle buradan Türkiye'deki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Özbekistan bizim ata yurdumuz. Burada tarihi ve kültürel miraslar var, İslam diniyle ilgili çok önemli medreseler var. Alimlerin yurdudur. İnşallah şu pandemiden sonra daha fazla uçuş sağlayacağız. Mutlaka gelin buraları görün. Ben de en kısa zamanda ailemle tekrar buralara geleceğim." mesajını verdi.

Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, açıklamaların ardından Bibi Hanim Camisini ziyaret etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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