Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Türkiye Olarak Gerginliğin...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Türkiye Olarak Gerginliğin...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan gerilimi) Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan- Hindistan gerilimi) Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA

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