Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Türkiye Olarak Gerginliğin...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan gerilimi) Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız"
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA
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