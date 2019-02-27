Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Gerginlikten Endişe Duyuyoruz, Taraflara...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan gerilimi) Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA
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