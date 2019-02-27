Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Gerginlikten Endişe Duyuyoruz, Taraflara...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Gerginlikten Endişe Duyuyoruz, Taraflara...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan gerilimi) Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pakistan- Hindistan gerilimi) Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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