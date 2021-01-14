Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın kabrini ziyaret etti
14.01.2021 12:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın Karaçi'deki kabrine ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın Karaçi'deki kabrine ziyarette bulundu.
Pakistan ziyaretini sürdüren Çavuşoğlu, başkent İslamabad'daki temaslarını tamamlamasının ardından bu sabah Karaçi'ye geçti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı