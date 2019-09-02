Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

4 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şah Mahmud Kureyşi, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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