Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi - Son Dakika

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Paris Saint Germain ile dün deplasmanda oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo 'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. No to Racism (Irkçılığa Hayır)" ifadelerini kullandı.

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