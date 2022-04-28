Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü

28.04.2022 00:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Silvia Del Rosario Giacoppo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Silvia Del Rosario Giacoppo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Arjantinli Senatör Silvia Del Rosario Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, TBMM'nin gözlemci üyeliğinin, Türkiye'nin Latin Amerika ile olan ilişkilerini güçlendirdiğini ifade etti.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Karayipler, Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Giacoppo ile görüştü - Son Dakika


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