Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok"
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok"
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti! Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu