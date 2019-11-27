Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Patriot konusunda) İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok"

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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