Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin Santos kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin Santos kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı

02.01.2023 21:06

82 yaşında kolon kanserinden yaşamını yitiren Pele için futbol kariyerine başladığı Santos şehrindeki Urbano Calderia Stadı'nda tören düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pele'nin cenaze törenine katıldı.

Kolon kanseri nedeniyle 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat eden efsanevi oyuncu Pele için futbol kariyerine başladığı Santos kentindeki Urbano Calderia Stadı'nda tören düzenlendi.

BERABERİNDEKİ HEYETLE KATILDI

Törene, Brezilya Seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreni için Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyette katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Santos Futbol Kulübü Başkanı Andres Rueda'ya başsağlığı dileklerini iletti.

BREZİLYA YASTA

Pele'nin cenazesine binler akın etti. Pele'nin cenazesine dünya genelinde spor, siyaset ve sanat camiasının önde isimleri katıldı. Futbol efsanesi hayranlarını gözyaşına boğdu.

Kaynak: AA
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