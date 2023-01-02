Kolon kanseri nedeniyle 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat eden efsanevi oyuncu Pele için futbol kariyerine başladığı Santos kentindeki Urbano Calderia Stadı'nda tören düzenlendi.
Törene, Brezilya Seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreni için Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyette katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Santos Futbol Kulübü Başkanı Andres Rueda'ya başsağlığı dileklerini iletti.
Pele'nin cenazesine binler akın etti. Pele'nin cenazesine dünya genelinde spor, siyaset ve sanat camiasının önde isimleri katıldı. Futbol efsanesi hayranlarını gözyaşına boğdu.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin Santos kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı - Son Dakika