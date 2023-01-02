Törene, Brezilya Seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreni için Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyette katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Santos Futbol Kulübü Başkanı Andres Rueda'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin Santos kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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