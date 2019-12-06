Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı çavuşoğlu, pierre heilbronn'u kabul etti
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı çavuşoğlu, pierre heilbronn'u kabul etti - Son Dakika

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, pierre heilbronn'u kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pierre Heilbronn'u kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pierre Heilbronn'u kabul etti

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, pierre heilbronn'u kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
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