Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Pkk,ypg Öyle de Temizlenecek Böyle De. Kaçarı Yok"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "PKK,YPG öyle de temizlenecek böyle de. Kaçarı yok" "Çiftçilerin yükünü azaltmak için çalışmalar yapıyoruz" "Ürünleri tüketiciler makul fiyattan alıyor, kimse bu işi suistimal etmesin" ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "PKK,YPG öyle de temizlenecek böyle de. Kaçarı yok"

"Çiftçilerin yükünü azaltmak için çalışmalar yapıyoruz"

"Ürünleri tüketiciler makul fiyattan alıyor, kimse bu işi suistimal etmesin"



ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz, bunun kaçarı, alternatifi yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Konuşmasında tanzim satış konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu tanzim satışın amacının hak etmeden, aradan haksız şekilde kazanç sağlayanlarla mücadele etmek olduğunu belirterek "Tanzim satış çiftçi ve tüketiciyi korumaktır. Aracılar kalktığı için tüketiciler makul fiyattan ürün alıyor. Kimse bu işi suistimal etmesin, çiftçimizi koruyacağız çiftçilerin yükünü, girdilerini azaltmak için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

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