Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz.
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in 'Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz.

10 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/ PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dediğini aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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