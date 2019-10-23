Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz.
10 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/ PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dediğini aktardı.
İngiliz basını Erdoğan'ın Putin ve Pence'le görüşmesini karşılaştırdı! "Farkı bulunuz" manşeti atıldı Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında: Mutabakatın en büyük kaybedeni ABD Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı