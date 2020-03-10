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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim (İdlib'de ateşkese rağmen) ilerlemeye çalışırsa bugüne kadar...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim (İdlib'de ateşkese rağmen) ilerlemeye çalışırsa bugüne kadar askerimiz ne yaptıysa onu yaparız"
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim ( İdlib'de ateşkese rağmen) ilerlemeye çalışırsa bugüne kadar askerimiz ne yaptıysa onu yaparız"
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