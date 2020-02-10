Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten anaya komisyonundan bahsetmek mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten anaya komisyonundan bahsetmek mümkün değil." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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