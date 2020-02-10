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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten anaya komisyonundan bahsetmek mümkün değil."
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejim, saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten anaya komisyonundan bahsetmek mümkün değil." - ANKARA
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