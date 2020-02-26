Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var." - ANKARA
Son Dakika Rusya, İdlib için ateşkes çağrısını reddetti ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok