Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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