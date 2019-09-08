Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz bölgesinde yer alan Yenierenköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz bölgesinde yer alan Yenierenköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi
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