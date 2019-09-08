Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz bölgesinde yer alan Yenierenköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz bölgesinde yer alan Yenierenköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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