Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da

17 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bükreş'te Türk iş adamlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bükreş'te Türk iş adamlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği rezidansında Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın da iştirak ettiği görüşmede, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Romanya İş Konseyi, Türk İşadamları Derneği, MÜSİAD Romanya, Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Romanya Yatırım Derneği ve Türk Hava Yolları Bükreş Ofisinden temsilciler katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların daha da artırılması imkanları üzerinde durdu.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya, 15 binin üzerinde Türk şirketinin faaliyet gösterdiği, bölgedeki en büyük ihracat pazarımız. Türk şirket temsilcileriyle ticaret hacmimizi daha da artırma imkanlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:00 Kaynak: AA

Türk İş, Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu

Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:17:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]