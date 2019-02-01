Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da

10 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı kapsamında, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı kapsamında, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Gymnich kapsamındaki Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB üyesi ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerine görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Romanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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