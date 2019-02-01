Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da
10 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı kapsamında, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avrupa Birliği
(AB
) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı kapsamında, Çin
'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te Gymnich kapsamındaki Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi toplantısına katıldı.
Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB üyesi ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerine görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:03 Kaynak: AA
Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek
Vicdansız, 5 Aylık Hamile Karısının Vücudunda Kırılmadık Yer Bırakmadı!
AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu