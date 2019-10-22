Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından itibaren 30 km dışarı çıkarılmasını sağlayacak"
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından itibaren 30 km dışarı çıkarılmasını sağlayacak"
Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması: NATO müttefikiyle asla savaşmayacağız Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde çekilecek