Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından...

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından itibaren 30 km dışarı çıkarılmasını sağlayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından itibaren 30 km dışarı çıkarılmasını sağlayacak"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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