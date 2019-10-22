Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından itibaren 30 km dışarı çıkarılmasını sağlayacak"

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