Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz, kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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