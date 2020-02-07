Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus heyeti yarın Türkiye'ye gelecek." - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rus heyeti yarın Türkiye'ye gelecek.' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus heyeti yarın Türkiye'ye gelecek."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus heyeti yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus heyeti yarın Türkiye'ye gelecek." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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