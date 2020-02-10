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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı"
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı"
Son Dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından... TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu flaş AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir