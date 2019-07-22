Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.
İki bakanın Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:11 Kaynak: AA
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