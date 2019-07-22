Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.
İki bakanın Suriye
ve İdlib
konularını ele aldığı bildirildi.
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