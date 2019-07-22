Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib konusunu görüştü
48 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son hava saldırısı hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
ile Suriye
'nin İdlib
kentinde yaşanan son hava saldırısı üzerine telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklar iki bakanın Suriye ve İdlib konularını ele aldığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:22
Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti Son dakika! Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. ABD'nin New York şehri karanlığa teslim oldu!