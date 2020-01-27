Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:34 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin Suriye ve İdlib konularını ele aldığı aktarıldı.
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