Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin Suriye ve İdlib konularını ele aldığı aktarıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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