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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü
6 saat önce
Suriye rejimi tarafından İdbib’de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Suriye rejimi tarafından İdlib'de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:38
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