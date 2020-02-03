Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü

6 saat önce

Suriye rejimi tarafından İdbib’de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü, System.String[]

Suriye rejimi tarafından İdlib'de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:38 
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