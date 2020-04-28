Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, İdlib 'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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