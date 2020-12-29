Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarını değerlendirerek, "Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye- Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Rusya'da "2021-2022 İstişareler Planı İmza Töreni"nin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında alınan yaptırım kararlarına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak yaptırımlara kime yönelik ve kimin tarafından olursa olsun karşıyız. Geçmişte Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları oldu. Müzakereci ülke olarak bu kararlara katılmamız istendi, biz kesinlikle katılmadığımız gibi bu yaptırımların doğru olmadığını açıkça söyledik." ifadesini kullandı.

Yaptırımlarla sorunların çözülemeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Aynı şekilde ABD'nin CAATSA yaptırım kararı da hem hukuken hem siyasi olarak yanlış bir karardır. Bu bizim savunma sanayimizi ve ülkemizi çok etkiledi ya da etkilemedi diye bir yorum yapmak istemiyorum çünkü kararın kendisi yanlış. Az ya da çok, güçlü ya da zayıf olması önemli değil bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza bir saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında yapılan S400 hava savunma sistemleri anlaşmasının CAATSA yasasından çok önce imzalandığı için yaptırım kararının hukuken yanlış olduğuna da vurgu yaparak, "S400 dahil tüm sorunları diyalogla çözmeyi tercih ettik. ABD, yaptırım kararından sonra diyalogla iş birliği içinde olmak istediğini söyledi. Biz hiçbir zaman karşı değiliz." diye konuştu.

"Başka bir ülkenin ya da herhangi bir kişinin 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur"

Çavuşoğlu, Rusya ile Libya'da kalıcı ateşkes için çok çaba sarf ettiklerini anımsatarak, Moskova'da mevkidaşı Lavrov'la tam bir günlerini ayırdıklarını fakat sonuçta tam başarı elde edemediklerini hatırlattı.

Söz konusu çabaların daha sonra da birlikte sürdürüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, bugün gelinen noktada, bu ortak çabaların da katkısının çok olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inandığını fakat darbeci Hafter tarafının tersine inanç ortaya koyup, Trablus'a saldırınca, Türkiye'nin, Libya'daki meşru hükümetle imzaladığı anlaşma gereğince verdiği danışmanlık ve diğer desteklerle sahada durumun dengelendiğini, bu savaşı hiç kimsenin kazanamayacağının ortaya çıktığını kaydetti.

Şu anda siyasi sürecin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu süreci desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'da meşru hükümetle ve daha önceki hükümetlerle anlaşmalar imzaladığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Oradaki mevcudiyetimiz, örneğin askeri danışmanların ve eğitim çalışmalarının temelinde de bu anlaşmalar var, yani hukuki ve meşru. Dolayısıyla başka bir ülkenin ya da herhangi bir kişinin, buna Hafter dahil, Türkiye ayrılsın deme hakkı yoktur. Yönetimler değişir ama devletlerde devamlılık vardır. İmzalanan anlaşmalar devam ettiği sürece bu böyledir."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya ile tarihi bağları da bulunduğunu ve Batılı ülkeler ile Türkiye'nin Libya'ya yaklaşımın farklı olduğunu belirterek, "Biz oraya hiçbir zaman sadece Türkiye'nin çıkarı için gitmedik, Libya'nın barışı, istikrarı, kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi daha da geliştirmek için gittik." dedi.

Domateste ihracat kotası artıyor

İki ülkenin ticarette 100 milyar dolar hedefi bulunduğunu ancak salgın sebebiyle hedefin gerisine düşüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "Bu trendi tersine çevirebiliriz. Ticaretimizi artırmamız lazım ve ticaretin önündeki tarifeleri ve tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var. Bugün domates ve bazı ürünlerle ilgili kota artırımına, mevcut kota bittikten sonra gidileceğini duymaktan memnuniyet duyduk." diye konuştu.

Çavuşoğlu, aynı şekilde tır şoförlerine yönelik kotalar ile ulaşımla ilgili kotaların da kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Domates başta olmak üzere tarım ürünlerinde ve diğer ürünlerde, Rusya'nın da Türkiye'ye ihraç ettiği ürünlerde de engelleri, tarifeleri kaldırıp ticaretimizi kolaylaştırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

(Sürecek)