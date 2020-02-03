Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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