Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü
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