Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya teröristlere verilen sürenin dolmasına dakikalar kala duyurdu: Çekilme tamamlandı
İran'dan ABD'ye savaş uyarısı: Kimsenin yararına olmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Güvenli Bölge'de YPG'li terörist görürsek yok ederiz MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 03:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]