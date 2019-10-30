Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi
Rusya teröristlere verilen sürenin dolmasına dakikalar kala duyurdu: Çekilme tamamlandı İran'dan ABD'ye savaş uyarısı: Kimsenin yararına olmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Güvenli Bölge'de YPG'li terörist görürsek yok ederiz MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak